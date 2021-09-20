Tokat'ta 500 saatlik görüntü kayıtlarını izleyen polisler, hırsızlık zanlısı 3 kişiyi yakaladı

AA

Kentte son üç yılda özellikle villa ve dairelerden ziynet eşyası ve para çalınması olaylarının araştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 500 saatlik kamera görüntülerini izleyerek, kentte kiraladıkları araçlarla çok kez geldiklerini belirledikleri R.Z, H.B. ve M.M'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.