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Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 50 öğrenci tedaviye alındı

Tokat Niksar'da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 50 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Giriş: 01.12.2022 - 02:27 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi
Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi
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AA

Tokat'ın Niksar ilçesinde 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu yurdunda kalan 137 öğrencinin bir kısmında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

AA'nın haberine göre; gıda zehirlenmesi şüphesiyle 50 öğrenci, Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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