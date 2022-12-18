Tokat'ta 5 çocuk annesi kadın kayıp!

Tokat'ta Arife Gökçe'den (62), dün öğle saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, dün öğle saatlerinde kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşi Arife Gökçe'yi bulamayınca, beldede yaşayan komşu ve akrabalarının evine baktı.

Eşini komşularında da bulamayan Gökçe, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iz takip köpeği ile bölgede arama çalışması başlattı.

Belde sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı.