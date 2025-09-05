Habertürk
        Tokat'ta 11 mahallede kentsel dönüşüm | Son dakika haberleri

        Tokat'ta 11 mahallede kentsel dönüşüm başlıyor

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte 11 mahallede başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yazıcıoğlu, "Allah nasip ederse en geç 2 ay içinde kale eteklerinde temelleri atacağız. 8 ayda da tamamlamayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüme verdiğimiz önemi, bu konuda özel bir müdürlük kurarak gösterdik. Alanında liyakatli arkadaşlarımızı da bu birim altında topladık" dedi

        Giriş: 05.09.2025 - 18:50 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:50
        Tokat'ta 11 mahallede kentsel dönüşüm
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte 11 mahallede başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Birinci derecede deprem riski bulunan iller arasında yer alan Tokat'ta, belediye tarafından yürütülecek kentsel dönüşüm sürecine ilişkin toplantı özel bir otelde gerçekleştirildi.

        Programa Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti.

        Toplantıda konuşan Başkan Yazıcıoğlu, projeyle ilgili son aşamaya gelindiğini belirterek şunları söyledi:

        "Herkes sağlıklı ve güvenli binalarda yaşamak ister. Deprem riskinden uzak, ısınma ve su problemi olmayan, yangın, sel ve heyelan gibi afetlere karşı hızlı müdahale edilebilecek alanlarda konutlarda oturmak ister. Çocuklar için parkların, yeşil alanların ve yürüyüş yollarının bulunduğu modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

        Allah nasip ederse en geç 2 ay içinde kale eteklerinde temelleri atacağız. 8 ayda da tamamlamayı planlıyoruz. Paramız var, bu da bize avantaj sağlıyor. Kentsel dönüşüme verdiğimiz önemi, bu konuda özel bir müdürlük kurarak gösterdik. Alanında liyakatli arkadaşlarımızı da bu birim altında topladık."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        #yerel haberler
        #tokat haberleri
        #kentsel dönüşüm
