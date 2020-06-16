Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkez ile Niksar ilçesinin yanı sıra Malatya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 10 uyuşturucu hap, 4,52 gram esrar, 2,21 gram bonzai ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda 17 kişi hakkında da uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldı.