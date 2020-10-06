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Tokat, Kastamonu ve Amasya'dan Azerbaycan'a destek

Tokat, Kastamonu ve Amasya'da, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek amacıyla ülkenin bayrakları asıldı.

06.10.2020 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat, Kastamonu ve Amasya'dan Azerbaycan'a destek
AA

Tokat'ın Erbaa Belediyesi, hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı'na Azerbaycan bayrakları astı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda yüreğimiz, gözümüz, kulağımız hep Karabağ'da. İnşallah hak edilen şekilde o bölge yine bizim kardeşlerimiz tarafından yönetilecek." dedi.

Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karagöl, "Bugün de belediye binamıza Azerbaycan bayrağını asarak iki devlet tek millet vurgusunu tekrar insanlara ve bütün dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Oradaki bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize, cephede savaşan bütün askerlerimize Allah yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, Türk ve Azerbaycan bayrakları önünde fotoğraf çektirdiği görüldü.

- Kastamonu

Türk Ocakları Kastamonu Şubesi, binasının önüne Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Şube Başkanı Mehmet Serhat Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ için düzenlediği harekata destek verdiklerini bildirdi.

Kastamonu'nun, Türk milletinin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İçinde bunduğumuz şartlar, Azerbaycan Türklüğü ve Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki haklı duruşunda Türkiye'de vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını daha da artırmış ve artıracaktır. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde kesin sonucu, zaferi bekliyoruz. Yaşasın Türk devletlerinin dayanışması, var olsun can Azerbaycan."

- Amasya

Amasya Belediyesi, bünyesinde bulunan müze ve ören yerlerine Azerbaycan bayrakları astı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarına saldırı başlatan Ermeni güçlerine cephe hattında gereken cevabın verilmesine devam edildiğini söyledi.

Türk halkının kardeş Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sonuna kadar desteklediğini kaydeden Sarı, "Çoluk çocuk, yaşlı sivil demeden yapılan saldırıda şehit olan insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Can Azerbaycan'ın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında olduğumuzu yüksek bir sesle yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

,Cihan Okur,Özgür Alantor

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