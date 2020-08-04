Tokat'ın 600 yıllık geleneksel el baskısı, maskeleri süslüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzmanların önemini vurguladığı maskeler, bulaşmayı engellemedeki etkisiyle gündelik hayatın parçası haline geldi.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü de maskeleri, 600 yıllık geçmişi bulunan geleneksel el baskısı yöntemiyle süsleyerek vatandaşların beğenisine sunuyor.
Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, AA muhabirine, genellikle yazmalara işledikleri geleneksel el baskı sanatını, ürettikleri maskelerde de kullanmaya başladıklarını söyledi.
Tokat'ın 15. yüzyıldan beri el baskısının merkezi olduğuna dikkati çeken Vanlıoğlu, "Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak Tokat yazmalarının desenlerini, motifleri maskelere uyguladık. Bu motiflerden yola çıkarak önce kumaşlarımızı doğal boyalarla boyadık. Bunlara geleneksel Tokat yazma motiflerini basarak renklendirdik." dedi.
Vatandaşların kullanımına sundukları maskelerin oldukça beğeni kazandığını dile getiren Vanlıoğlu, bu kadar ilgi beklemediklerini ifade etti.
Maskeleri özel bir pamuklu kumaştan yaptıklarını ve 10 farklı motif uyguladıklarını anlatan Vanlıoğlu, gördüğü ilgi üzerine değişik tasarımlar da gerçekleştirmeye başladıklarını belirtti.
Vanlıoğlu, çok güzel eserler ortaya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Yazma motiflerini maskelerde görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Çok güzel motiflerimiz var. Tokat yazma motifleri maskelere çok yakıştı. Tokat yazmacılığının maskelere hayat vermesi, bizi ayrıca heyecanlandırdı. Bizlere her zaman destek olan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Yusuf Büyük, Valimiz Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'ye teşekkür ediyorum."
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