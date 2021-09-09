Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek

Tokat'ın 600 yıllık, elle çizilerek ya da ahşap kalıplardaki desenlerin kumaşa basılmasıyla yapılan el yazması sanatı doğal taşları süsleyecek.
AA'nın haberine göre kentin farklı noktalarından çıkarılan obsidyen, colla wood, krizopras kalsedon, ametist, akik gibi yarı değerli doğal taşlar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteği ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyede altın ve gümüşle tasarlanarak mücevhere dönüştürülüyor.
Atölyede, Halk Eğitim Merkezine ait kurslarda kuyumculuk ve taş işleme eğitimi alan 22 kadın çalışıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tokat'ta 10 çeşit yarı değerli taş çıkarıldığına işaret etti.
Çıkarılan taşların bir bölümünün atölyelerinde mücevhere dönüştürüldüğünü anlatan Küçükali, "Hemşehrimiz, şimdi Milli Eğitim Bakanımız, o dönem Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, Tokat Valimiz Ozan Balcı ve OKA destekleri ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurduğumuz atölyeye çıkarılan doğal taşları getiriyoruz. Atölyemizde taşlar gümüş ve altınla mücevhere dönüştürülüyor. Ciddi manada güzel ürünler elde ediyoruz" diye konuştu.
Atölyede yaptıkları tasarımları dış ve iç piyasaya sattıklarını söyleyen Küçükali, şunları dile getirdi:
"Bir kolyenin yapımı iki üç gün sürebiliyor. Kolye, takı setleri, yüzükler, tespih, masaj taşları ve farklı taleplere göre üretim gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz Tokat'ımızı 2 yıl içinde dünya ölçeğinde taşlarıyla marka bir şehir haline getirmek. Böyle bir hedefimiz var. Hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.
Atölyemize sadekarlar ve kuyumcular ilgi gösteriyorlar. Şu anda geldiler oradaki hanımefendilere eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerin sonunda dünya piyasasına ürünler üretmeye başlayacağız. Bir sonraki hedefimiz uluslararası taş sempozyumu gerçekleştirmek. Peşinden uluslararası taş şenliği düzenlemeyi planlıyoruz."
Tokat'ın meşhur yazmanları ile tasarımları birleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Küçükali, "600 yıllık, elle çizilen ya da ahşap kalıplara işlenen desenin kök boyayla kumaşa basılmasıyla yapılan o yazmalarda Tokat'ımıza özgü desenler var. Bu desenleri aynı şekilde taşa aktaracağız. Katalog oluşturacağız. O desenlerden ürettiğimiz taşlarla da farklı farklı takı setleri üreteceğiz. Yani o taşı alan kişi bunun şeklinden deseninden Tokat taşı olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.
Eğitim alan kadınların evine küçük küçük işletmeler kurmayı düşündüklerini dile getiren Küçükali, şunları kaydetti:
"Bunlar ilerleyen süreçte evlerinde üretime başlayacaklar. İlimizde vatandaşlarımız tarafından bu taşlara güzel ilgi oluştu. Yazmadaki desenleri kalıplara dönüştürdük. O kalplara uygun hem kuyumcu işleri üreteceğiz. Hem de taşlar üreteceğiz. O mücevherler ile taşları buluşturacağız. Güzel bir katalog oluşturacağız. Tokat'ın kültürüne, turizmine ve ekonomisine fevkalade katkı sağlayacak bu çalışma."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!