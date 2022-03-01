Tokat Havalimanı için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan Tokat Yeni Havalimanı'nın bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını bildirdi.
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havacılıkta son 20 yılda altın çağın yaşandığını kaydetti.
Türkiye'yi baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettiklerine dikkati çekti.
Karaismailoğlu, eserler zincirine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, iktidara geldiklerinde 26 olan havalimanı sayısını, Tokat Yeni Havalimanı ile 57'ye yükselteceklerini vurguladı.
Tokat'ın, tarihi ve kültürel zenginliği ve ticari potansiyeliyle her geçen gün geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın, bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını kaydetti.
Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan havalimanının 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına ve 2 milyonluk yıllık yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, teknik blok ve kulenin 2 bin 300 metrekare, pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğunu, apronun, 5'i yolcu, 2'si kargo 7 uçak park kapasitesi bulunduğunu bildirdi.
YENİ İŞ SAHALARININ AÇILMASINA ÖNCÜLÜK EDECEK
Havalimanlarının, bulundukları bölgelerde istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın da şehrin ve bölgenin istihdam olanaklarına katkı sağlayacağını vurguladı.
Havalimanının yalnızca iş alanları geliştirmek, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyecek. Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan bu yatırım, Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayacak. Bu sayede kent ekonomisinin verimliliği artacak. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!