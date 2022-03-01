Tokat Havalimanı için geri sayım

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan Tokat Yeni Havalimanı'nın bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havacılıkta son 20 yılda altın çağın yaşandığını kaydetti.

Türkiye'yi baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettiklerine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, eserler zincirine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, iktidara geldiklerinde 26 olan havalimanı sayısını, Tokat Yeni Havalimanı ile 57'ye yükselteceklerini vurguladı.

Tokat'ın, tarihi ve kültürel zenginliği ve ticari potansiyeliyle her geçen gün geliştiğine işaret eden Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın, bölgenin gözbebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan havalimanının 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına ve 2 milyonluk yıllık yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, teknik blok ve kulenin 2 bin 300 metrekare, pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğunu, apronun, 5'i yolcu, 2'si kargo 7 uçak park kapasitesi bulunduğunu bildirdi.

YENİ İŞ SAHALARININ AÇILMASINA ÖNCÜLÜK EDECEK

Havalimanlarının, bulundukları bölgelerde istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını belirten Bakan Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı'nın da şehrin ve bölgenin istihdam olanaklarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Havalimanının yalnızca iş alanları geliştirmek, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyecek. Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan bu yatırım, Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayacak. Bu sayede kent ekonomisinin verimliliği artacak. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecek."