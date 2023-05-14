Tokat Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Tokat Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Tokat başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Tokat seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.87 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:33 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.3 oldu. Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 217.530 oyla yüzde 63.96 - Kemal Kılıçdaroğlu: 103.899 oyla yüzde 30.55 - Sinan Oğan: 17.594 oyla yüzde 5.17 - Muharrem İnce: 1.074 oyla yüzde 0.32 oy aldı.



Tokat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 217.530 oyla yüzde 63.96Kemal Kılıçdaroğlu: 103.899 oyla yüzde 30.55Sinan Oğan: 17.594 oyla yüzde 5.17Muharrem İnce: 1.074 oyla yüzde 0.32

Tokat Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.27 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:33 itibarıyla yüzde 78.9 oranında açıldı. 2023 Tokat milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 193.640 oyla yüzde 65.6 - Millet İttifakı: 90.716 oyla yüzde 30.73 - Ata İttifakı: 3.451 oyla yüzde 1.17 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.783 oyla yüzde 0.61 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 379 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:33 itibarıyla 2023 Tokat milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 193.640 oyla yüzde 65.6Millet İttifakı: 90.716 oyla yüzde 30.73Ata İttifakı: 3.451 oyla yüzde 1.17Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.783 oyla yüzde 0.61Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 379 oyla yüzde 0.13AK Parti: 111.878 oyla yüzde 37.90MHP: 66.735 oyla yüzde 22.61CHP: 58.136 oyla yüzde 19.69İYİ Parti: 32.580 oyla yüzde 11.04BBP: 8.738 oyla yüzde 2.96YENİDEN REFAH: 6.289 oyla yüzde 2.13ZP: 3.451 oyla yüzde 1.17MEMLEKET: 1.609 oyla yüzde 0.55YEŞİL SOL: 995 oyla yüzde 0.34TİP: 788 oyla yüzde 0.27ANAP: 464 oyla yüzde 0.16MP: 246 oyla yüzde 0.08HAKPAR: 219 oyla yüzde 0.07GBP: 209 oyla yüzde 0.07SOL PARTI: 181 oyla yüzde 0.06HKP: 169 oyla yüzde 0.06TKP: 147 oyla yüzde 0.05TKH: 51 oyla yüzde 0.02GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00YP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00