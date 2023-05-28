Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Tokat Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. tur kapsamında 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Tokat seçim sonuçları gelmeye başladı. 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Tokat seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? Tokat seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucu...

Giriş: 28.05.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Tokat Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?
HABERTURK.COM

Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Tokat başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Tokat seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...
Tokat Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.94 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.3 oldu. Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 254.418 oyla yüzde 66.46 - Kemal Kılıçdaroğlu: 128.371 oyla yüzde 33.54 aldı. Tokat 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 254.418 oyla yüzde 66.46
Kemal Kılıçdaroğlu: 128.371 oyla yüzde 33.54
İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 246.880 oyla yüzde 63.19 - Kemal Kılıçdaroğlu: 122.560 oyla yüzde 31.37 oy oranı elde etmişti.

Recep Tayyip Erdoğan: 254.418 oyla yüzde 66.46

Kemal Kılıçdaroğlu: 128.371 oyla yüzde 33.54



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sandıklar kapandı! Seçim sonuçları netleşiyor
Sandıklar kapandı! Seçim sonuçları netleşiyor
Bakanların sandığından kim çıktı?
Bakanların sandığından kim çıktı?
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar
Oy kullandıktan sonra soluğu plajda aldılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.