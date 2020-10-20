Tokat Belediye Plevne'de Haliliye Belediyespor karşısında hedef galibiyet

Antrenör İlker Altan, AA muhabirine, sporcularının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 3 maç sonra Arkas Spor ile karşılaştıklarını hatırlattı.

Arkas Spor maçında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Altan, "Bu maçı 3-1 kaybettik ama maçtan gerekli dersleri çıkardık. Takımımın gösterdiği mücadele beni umutlandırdı." dedi.

Kendilerini yolcuğun yorduğunu belirten Altan, "Yarın sahamızda Haliliye Belediyespor ile karşılaşacağız. Kazanmamız gereken maç. Müsabakanın hazırlıklarını tamamladık. Haliliye Belediyespor maçını kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.