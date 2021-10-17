Tokat Belediye Plevne: 0 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Hacı Şahin, Mustafa Cervatoğlu)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Metin Toy, İzzet Ünver, Emre Batur, Mousavi, Oğulcan Yatgın (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Kaya, Hidalgo, Burak Mert)

Setler: 20-25, 22-25, 22-25

Süre: 87 dakika (27, 31, 29)