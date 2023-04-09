Stele ilişkin bilgilendirme panosunda şu bilgiler yer alıyor:

"1953 yılında keşfedilen bu tokalaşma stelinde 1. Antiokhos, yarı tanrı Herakles tarafından selamlanmaktadır. Kral, burada çıplak haldeki Yunan tanrısı Herakles ile tezat oluşturacak şekilde Pers giysileriyle betimlenmişti. Kaya yüzeyinde yazılmış kült yazıtında Asrameia'nın tarihi, topografyası, imar faaliyetleriyle 1. Antiokhos ve babası 1. Mithridates'in onuruna yapılacak tören ayrıntılarından bahsedilmektedir. Yazıtın altında yer alan 158 metre uzunluğundaki tünelin bir su kaynağı kuyusu, tamamlanamamış bir kaçış tüneli ve kült amaçlı inşa edilmiş bir yapı olduğu düşünülmektedir."