Tokadı yiyince kimse durduramadı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir kişi, kendisine tokat atan şahsı defalarca yumrukladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat Pazar günü saat 23.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Otomobilinde oturan bir kişi, apartmandan çıkıp aracın arkasında park halinde bulunan otomobilin yanına gelen 2'si kadın 4 kişilik bir grupla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken aracından inen kişi, gruptan birine tokat attı. Tokadı yiyen kişi, çılgına döndü. Yanındakilerin araya girmeye çalışmasına rağmen durmayarak, yere düşürdüğü kişiyi darbetmeye devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavga eden kişileri ayırarak polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan kişilerin birbirinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.