29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aktaş, Turizm Belek Merkezi'nde bir otelde düzenlenen Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, 3. Tarım Şurası'nda hazırlanan 60 maddelik sonuç bildirgesinde yer alan eğitime yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.
Gerek tohumculuk gerekse fidan ve fide sektöründe 2006'da çıkarılan yasadan sonra yüzde 500'lere varan artışlar yaşandığını aktaran Aktaş, kamu kurumları olarak, çağdaş ülkelerde olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını bildirdi.
Tohum yetiştiren üreticilere yönelik eğitim seferberliği başlattıklarını vurgulayan Aktaş, "Bununla ilgili iki yıl içinde 15 bin çiftçimizi belirlediğimiz illerde eğitime tabi tutacağız. Bu bilgilerle donanan çiftçilerimiz, hedeflerimize göre yüzde 20 daha avantajlı duruma geçecekler, karlarını en az yüzde 20 daha da artıracaklar." diye konuştu.
Tohum konusunda Türkiye'nin net ihracatçı olduğuna işaret eden Aktaş, 2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat olduğunu, her geçen gün ithalatın düşeceğini vurguladı.
Kafkasya ülkelerindeki Ekonomik İşbirliği Tohumcular Birliği (ECOSA) ile stratejik iş birliği oluşturduklarına değinen Aktaş, Türkiye'nin bölgede farkındalığı oluşturacak bir oluşum içine gittiğini, dünyada daha büyük söz sahibi olacağını söyledi.
"22 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL DESTEK ÖDENECEK"
Aktaş, Türkiye'nin bitkisel üretimde Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını belirterek, "Tarımsal üretimde ise 2023'te dünya sıralamasında ilk on ülke arasına girmek istiyoruz. Hasılamızı artırıp, hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır." dedi.
Türkiye'nin tohum üretiminin giderek arttığına ve 1 milyon tonu aştığına işaret eden Aktaş, "Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak. Yılın ilk altı ayında 52 bin ton tohum ihraç edilerek, 135 milyon dolar gelir elde edildi." ifadelerini kullandı.
Tohumlarla ilgili destek ödemelerine devam ettiklerini aktaran Aktaş, tarımsal destekleme miktarının 22 milyar liraya çıktığını, gelecek yıl çiftçiye bu ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
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