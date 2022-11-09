Tohum Otizm Vakfı'ndan Yılbaşı Alışveriş Festivali

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Galataport İstanbul’un Paket Postanesi binasında gerçekleşecek.

Festivalin 15. yılında ziyaretçiler, ilk kez ücretsiz giriş yapabilecekler.

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde misafirler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunacak.

Festivalde takı giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve antika gibi çeşitli kategorilerden 100’den fazla markanın ürünleri, koleksiyonları satışa sunulacak.

Birçok moda ve tasarım, mücevher, aksesuar ve koku markası da festivale kendi mekânlarında katılacak.

Katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.