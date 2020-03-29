Togo ve Mali'de Korona'dan ilk ölümler

Togo hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede görülen toplam vaka sayısının 25 olduğu belirtildi.

Vakalardan birinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle astım hastası bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 400 kişinin izlendiği aktarıldı.

- Mali'de Kovid-19'dan ilk ölüm

Mali Sağlık Bakanı Michel Sidibe, ülkede şu ana kadar 18 Kovid-19 vakası görüldüğünü açıkladı.

Vakalardan 14'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, 4'ünün ise temas yoluyla virüsü kaptığını belirten Sidibe Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.