TOGO Kuleleri’nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı

TOGO Kuleleri’nin yıkımıyla ilgili Ankara 17. İdare Mahkemesi, ABB’nin karşı tarafın yıkım kararına açtığı davayı UYAP’tan öğrendikten sonra savunmasını göndermesine rağmen “savunmasını verinceye kadar” ibaresi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. TOGO Kuleleri hakkında önceki tüm yargı kararlarını veren ve planlarını iptal eden 17. İdare Mahkemesinin, savunması önceden gönderilmiş olmasına rağmen aldığı bu kararla kamu zararına sebebiyet verecek şekilde 1 Eylül 2022 tarihinde yapılacak yıkım ihalesi durduruldu.
Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen TOGO Kuleleri ile ilgili olarak 1 Eylül 2022 tarihinde yapılacak yıkım ihalesine az bir süre kala ilginç bir gelişme yaşandı. Daha önce planı iptal eden Ankara 17. İdare Mahkemesi, Danıştay tarafından emsalinin düşürülmesine kesin olarak karar verilen TOGO Kulelerinin yıkımı hakkında yürütmeyi durdurma kararı aldı.
TOGO Kuleleri hakkındaki önceki tüm yasal sürecin toplandığı, planın iptal edilmesi dahil tüm kararları alan 17. İdare Mahkemesi, ABB’nin karşı taraf dava açtığı anda UYAP’tan savunmasını göndermesine rağmen “savunmasını verinceye kadar” ibaresi ile yürütmeyi durdurma kararı aldı.
ABB yetkilileri, emsalin kesin olduğu için bu kararların yıkımı sadece erteleyecek nitelikte olduğunu, yıkımın önünde hiçbir engel olmadığını ve rant iddialarının odağındaki bu kulelerin er ya da geç yıkılacağını belirtti.
Rant iddialarının odağı haline gelen TOGO Kuleleri hakkında en son “1,50 emsale düşürülmesi” kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işleme karşı açılan dava sonuçlanmış, Danıştay 6. Dairesi, emsalin düşürülmesi kararını kesin olarak onamıştı. Karar sonrası emsal 2.10’a göre yapılan, plan notlarıyla emsal 9.98’i bulan yapının yıkımının önünde hiçbir engel kalmamış, Ankara Büyükşehir Belediyesi yıkım ihalesi için 1 Eylül 2022 tarihinde gün almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!