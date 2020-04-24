Togo'da Türk hayırseverlerden ramazan yardımı

Togo Nur Derneği, ihtiyaç sahibi 400 aileye Türk hayırseverlerin gönderdiği pirinç, yağ, şeker ve makarnadan oluşan yardım paketlerini ulaştırdı.

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü Muhammed Canili, bu zor zamanlarda Togo'ya yardım ulaştıran Türk hayırseverlere teşekkür etti.

Canili, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor geçecek ramazanı Afrikalı müslümanlar için kolaylaştırdığını söyledi.

Aktif 23 vakanın olduğu Togo'da, Kovid-19 bulaşan 6 kişi yaşamını yitirirken, 59 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.