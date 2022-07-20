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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Togg, Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıkardığı modeli, İstanbul'da sergilemeye başladı.

Yapılan açıklamada, 4 kapılı coupe formundaki otomobilin Zorlu Center’da kamuoyunun beğenisine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Teknoloji dünyasının buluşma noktası Tüketici Elektroniği Fuarı #CES2022’de global sahneye çıkan ve gelecekte kullanacağımız #Togg teknolojilerini sergilediğimiz Konsept Akıllı Cihazımız bugünden itibaren Zorlu Center’da sizlerle yüz yüze görüşmeyi bekliyor" ifadeleri yer aldı.

İLK KEZ CES'TE BOY GÖSTERDİ

Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES’te yeniliklerini ve vizyonunu dünya kamuoyuna duyurmuştu.

Zorlu Center'da sergilenmeye başlanan otomobil, o dönem 'Transition Concept Smart Device' olarak dünyaya tanıtılmıştı.

Otomobil, bugüne kadar birçok otomotiv markasında görev almış Türk tasarımcı Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlandı.

Sergilenen otomobilin ters yöne açılan kapıları dikkat çekerken, hem ön hem de arka koltukların elektrikli ayarlara sahip olması da yine yerli elektrikli otomobilin dikkat çeken özellikleri arasında.

Elektrikli otomobil, 2019'da sergilen sedan konsept modelden farklı olarak fastback tasarıma sahip.