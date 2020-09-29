TOGG üretim bandının 22. yerli otomobiline "plakası 22" olan Edirne talip

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Edirne Ticaret Borsasından (ETB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans aracılığıyla Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Edirne'yi temsilen toplantıya katılan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de TOGG ve yerli otomobilin Türkiye'ye gurur verdiğini, destek için üretim bandından çıkacak 22. otomobile ETB'nin talip olduğunu bildirdi.