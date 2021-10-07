Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 sonunda piyasaya sunulması hedeflenen yerli otomobile ilişkin dün akşam bir paylaşımda bulundu.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi" bilgisi paylaşıldı.