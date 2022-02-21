Togg'u üretecek robotlar Gemlik'te!

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Togg'un resmi Twitter hesabından Gemlik'teki üretim tesisindeki çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor" ifadeleri kullanıldı.

Videoda, "Boya Binası: Yüzde 88’i bitirildi. Boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablosu döşendi. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi. Gövde Binası: Yüzde 76’sı bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 8 bin 893 metre elektrik kablosu döşendi. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi. Montaj Binası: Yüzde 79’u bitirildi. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablosu döşendi. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi" bilgilerine yer verildi.

TOGG'u üretecek robotlar, Alman Kuka imzasını taşıyor. Almanya merkezli otomasyon şirketi Kuka'nın yıllık cirosu 2.6 milyar euro, çalışan sayısı ise 14 bin kişi olarak açıklanıyor.

Togg, elektrikli yerli otomobili 2022 sonunda tanıtıp, 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanıyor.