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Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ürettiği ilk otomobilini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edecek.

Togg'un T10X modelinin ilk üretilen örneği için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenleniyor.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ortaklar adına Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, yine yönetim kurulu üyeleri olan Kamilhan Süleyman Yazıcı, Osman Yılmaz, Murat Yalçıntaş ile Togg CEO’su Gürcan Karakaş katılıyor.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X teslim edilecek.

Otomobilin ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim ediliyor.

Gemlik mavisi rengine sahip ikinci T10X ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacak.

TİP ONAY BELGESİ ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan TSE Tip Onay Belgesi'ni de Togg heyetine teslim edecek.

Tip Onay Belgesi, araçların karayolunda tescili ve kullanımı için güvenlik şartlarının ve gereksinimlerinin karşılandığını belirten resmî bir belge niteliği olması yönünden önem taşıyor.

Bu belge, karayolunu kullanan tüm binek, yük ve yolcu taşıyan araçlar, traktörler ve motosikletler için zorunlu tutuluyor.

TESTLER YURTDIŞINDA YAPILDI

Türkiye’de tip onay belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından veriliyor.

Belge için Togg’un imalat tesisleri TSE tarafından incelendi. Sonrasında aracın bulunduğu kategoride yer alan testler, önemli bir kısmı yurtdışında olmak üzere akredite atanmış teknik servislerce yapıldı.

Togg, TSE uzmanları gözetiminde tamamlanan testlerden sonra, Ulusal Tip Onay Belgesini almaya hak kazandı.

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