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TOGG TESLİM TARİHİ 2023 | Yerli otomobil TOGG T10X ne zaman ve kaç adet teslim edilecek, fiyatları ne kadar;?

TOGG teslim tarihi için geri sayım! 2023 TOGG T10X teslim tarihi netleşti!

TOGG T10X teslim tarihi belli oldu. Türkiye'nin yerli ilk akıllı cihazı olan TOGG'un kura çekimi 29 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kuraların ardından 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanırken gözler TOGG teslim tarihine çevrildi. İşte 2023 doğuştan elektrikli TOGG T10X'in teslimat tarihi...

Giriş: 28.04.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOGG teslim tarihi, 29 Mart 'ta gerçekleştirilen kura çekilişin ardından gündeme geldi. Türkiye'nin ilk yerli ve elektirkli cihazı TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş araç teslim tarihlerini açıkladı. Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedeflediklerini ifade eden Karakaş, yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim edeceklerine dikkat çekti. İşte 2023 TOGG teslim tarihi...

  • TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

    Togg, henüz resmi fiyatı açıklanmayan, fakat TSB listesinde fiyatı ortaya çıkan T10X'in 4x4 versiyonunu, 100'üncü yıl özel seri ile birlikte 29 Ekim tarihinde satışa sunmayı planlıyor.

    Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın bildirdiğine göre, bugüne kadar 40 adet T10X teslimatı gerçekleşti. Şirketin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve Devlet Malzeme Ofisi üzerinden kamuya teslim ettiği araçların önemli bir kısmı ise 320 kW gücünde dört tekerlekten çekişli versiyondan oluşuyor.

  • TOGG CEO'SUNDAN TESLİMAT AÇIKLAMASI

    Bu noktada, Togg'un 29 Ekim'e kadar aracın fiyatında değişikliğe gidebileceğini de belirtmek gerek. Gürcan Karakaş'ın, Bloomberg HT yayınında sarf ettiği, "Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz" sözleri de bu duruma açıklık getiriyor.

  • ÇİFT MOTORLU VERSİYONUN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

    Yaptığımız araştırmada, Chery ve MG haricinde, TSB'nin kasko değer listesinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka otomobilin fiyatının daha resmi açıklama öncesinde kamuoyuna duyurulduğunu tespit ettik.

    Bilindiği üzere, yerli elektrikli otomobil markası Togg'un T10X modeli, Mart ayında ön siparişe açılmış ve otomobilin de fiyatları açıklanmıştı.

     

    Togg'un ilk modeli olan T10X, ilk etapta tek elektrik motorlu ve arkadan itişli olarak tüketicinin karşısına çıkmıştı.

  • Yerli elektrikli SUV, 2 farklı donanım ve 2 farklı menzil seçeneği ile 177 bin 467 adet ön sipariş toplamış, yıl sonuna kadar ise çekiliş sonucunda otomobili almaya hak kazanan 20 bin kişiye teslimat yapılacağı açıklanmıştı.

    Buraya bir parantez açarak, Togg'un kamu ve şirket ortakları dahil yıl sonu teslimat hedefinin 28 bin adet olduğunu da belirtelim.

    Konumuza geri dönersek, TSB kasko değer listesi yakından incelendiğinde, Togg T10X'in henüz resmi fiyatı açıklanmayan bir başka versiyonun fiyatının ortaya çıktığını tespit ettik.

     

    Öyle ki, T10X'in çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, V2 yüksek donanım paketli ve uzun menzile sahip versiyonun fiyatı TSB listesinde yer alıyor.

  • TOGG FİYATLARI NE KADAR?

    Togg'un ön siparişe açtığı 160 kW güce sahip versiyondan tam 2 kat daha güçlü olan 320 kW'lık modelin fiyatı 1 milyon 790 bin TL şeklinde açıklanıyor. Böylece, otomobilin ÖTV'sinin de yüzde 50'lik dilimde yer alacağı anlaşılıyor.

    Togg T10X'in hali hazırda satışa sunulan versiyonlarının fiyatları ise şu şekilde;

    T10X V1 RWD Standart Menzil 953,00 TL

    T10X V2 RWD Standart Menzil 1.055.000 TL

    T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.215.000 TL

  • FİRMALARDAN ALINIYOR

    TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

    Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

    Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

     

    Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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