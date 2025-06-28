T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

T10X'in teslimatlarının yanı sıra yeni model çalışmalarını da sürdüren TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının seri üretime en yakın prototipini "T10F" model ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.

2024 Ağustos ayında mühendislik testleri başlayan modern fastback modeli T10F, TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Adana'da görücüye çıktı.

Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.

T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.