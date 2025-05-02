Togg'un yeni modeli T10F özellikleri neler? Yola çıkacağı tarih belli oldu!
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor. Etkinlikte, TOGG standı ile Togg'un yeni sedan modeli T10F de görücüye çıktı. Bu kapsamda, Togg'un yeni modeli hem yerel hem de uluslararası tüketiciler için büyük bir merak konusu oldu. İşte Togg'un yeni modeli T10F hakkında merak edilenler...
- 1
Togg’un yeni modeli T10F gündemdeki yerini aldı. Gelişmiş teknik donanımıyla dikkat çeken T10F, markanın Avrupa pazarındaki ilk temsilcisi olacak. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin otomotiv dünyasında fark yaratacağına vurgu yaparken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarih verdi. İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
- 2
YOLA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg'un T10X SUV modelinin ardından T10F ile sedan aracı da yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F'in yaz aylarında yollarda olacağını söyledi.
- 3
TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?
Bu arada Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.
-
- 4
T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Newtonmetre (nm) tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.