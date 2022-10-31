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TOGG SATIŞ fiyatı listesi 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yerli otomobil TOGG satış fiyatı ne kadar, TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! TOGG fiyatları ve satış tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG hakkında açıklamaları sonrasında TOGG fiyatları ve satışa çıkacağı tarih gündeme geldi. Anadolu, Gemlik, Kapadokya, Pamukkale, Oltu, Kula gibi modelleri ile 2023'te satışa çıkacak olan yerli otomobil TOGG'un fiyatı ve satış tarihi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 31.10.2022 - 08:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdi." ifadeleri sonrasında ön satış ve siparişler için tarih verdi. İşte 2023 TOGG fiyat listesi ve satış tarihi...

  • ERDOĞAN AÇIKLADI: "85 MİLYONUN ORTAK GURURU"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde Togg ön siparişlerinin şubat ayında alınacağını ve fiyatların da ön satış ile birlikte şubat ayında açıklanacağını belirtti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırlar;

    "Togg Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden Togg'un başarısı için dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.

    Bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkalarına, milletvekillerine ve devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Togg'u bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizi, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi 1300 civarında emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

  • ''TÜRKİYE YÜZYILININ İLK FOTOĞRAFI''

    Sizler milletimizle birlikte Nuri Demirağ'ın, Nuri Killigil'in, Vecihi Hürkuş'un ve Şakir Zümre'nin mirasını onurlandırdınız. Dün Ankara'da Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun müjdesini paylaştık. Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı da burada hizmete açtığımız tesistir.

    Yanında durduğumuz araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Togg'u akıllı cihaz olarak tarif ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü'nün ve akıllı cihazlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

    Binlerce yıldır en çetin engelleri aşarak varlığını sürdürmüş, adeta feleğin çemberinden geçerek devletini kurmuş milletiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına da I. Dünya Savaşı'nın tüm yükünü sırtlanmış, savaşlardan yorgun düşmüş, kaynakları tükenmiş ülke olarak girdik.

  • O zor günlerde milli mücadele ruhuyla işine sarılan müteşebbislerin imkansızlıklara rağmen çok önemli girişimler başlattılar. Bu heyecanla Ankara'da fişek, Kırıkkale'de çelik, Kayseri'de uçak fabrikaları kuruldu. Anadolu'da daha nice eserin temeli atıldı.

    Biz tıptan mühendisliğe her alanda çıkarttığı icatlarla günümüz biliminin temellerini atmış, alimlerin, çağ açıp çağ kapatmış Fatihlerin, dünyayı değiştiren öncülerin çocuklarıyız. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz, hedefimiz büyüktür, vizyonumuz geniştir, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten, namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. Bunun için her fırsatta milli diyoruz, yerli diyoruz. Savunma sanayi, otomobil, enerji, sağlık, her alanda ettiğimiz başarıları görünce yüreği sevinçle dolmayan var mı?

    Atak, Gökbey, Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş, Akıncı, Bayraktar, Anka, İHA, Tayfun füzelerimizi görüp de göğsü kabarmayan var mı?

    İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı Yunan ne yapmaya başladı, hemen televizyon yayınlarında, gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek.

  • ''ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER''

    Şimdi TOGG Avrupa'nın yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Ne diyecekler, çılgın Türkler geliyor diyecekler.

    Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerjiye her alanda ülkemize kazandırdığımız eserlerden istifa ederken gururlanmayan var mı? Karşımda gurur tablosunu görüyorum.

    İstisnalar çıkabilir hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan, kardeş olan bir tablo.

    Kardeşlerim, biz onlara değil nereden nereye geldiğimize bakacağız. Yarın değil hemen şimdi diyerek yolumuza devam edeceğiz. Bugünlere kolay gelmedik, siyasi, diplomatik, askeri her alanda tarihi mücadeleler verdik. 

    Altyapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için gece gündüz çalıştık. Bilim, teknoloji, araştırma geliştirmeye öncelik tanıdık. Sanayi, tarım, ihracatımızı geliştirdik. Ülkemizde 20 yılda adeta sıfırdan bir yenilikçilik eko sistemi kurduk. Teknopark sayımızı 96'ya, organize sanayi bölgelerimizin sayısını 344'e, buralardaki istihdamı 2.5 milyona çıkardık.

    Siz fabrika kurulmuyor diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulmak için birbiriyle yarışıyor. Salgın, Avrupa ve Avrupa'daki tedarik zincirlerini sarsarken sanayicimiz ihracatla meşguldü. Girişim ekosistemimiz geçen yıl 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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