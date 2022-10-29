Bugün Togg gibi asırlık projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle yaşasın Cumhuriyet diyoruz. Açılışını yaptığımız Togg Gemlik tesisinin tekrar ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, projenin gerçeğe dönüşmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yolun açık olsun tekerine taş değmesin Togg. Kalın sağlıcakla.