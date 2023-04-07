Togg, ön sipariş bedellerini iade etti

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Togg'un Trumore uygulamasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştır. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz."

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