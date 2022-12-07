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Yerli elektrikli otomobili Mart 2023'te piyasaya sunmaya hazırlanan Togg, mobil uygulamasını tanıttı.

Trumore adı verilen uygulama, dijital bir platform olarak tanımlanıyor. Togg, iş birlikleri ve farklı özelliğiyle bir platform olarak konumladığı mobil uygulaması, fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle uyumlu şekilde çalışıyor.

kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik deneyim sunuyor, kesintisiz kullanıcı deneyimi yaşatıyor.

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Uygulamada dört farklı temel anlayış bulunuyor. Bunlardan 'Earn.more', kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor.

Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, mobil ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün.

Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT’ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT’ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Go.more da, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuluyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler de uygulamada yer alıyor.

Kullanıcıyı eğlendiren, gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Play.more’da yer alıyor.

Togg, ‘Dijital Art Mode’ konsepti ise, TV ve diğer dijital ekranlara yansıtılabiliyor.