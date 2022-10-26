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TOGG fiyatı ve özellikleri ne olacak? TOGG ne zaman seri üretime başlayacak, açılış töreni hangi tarihte?

TOGG yerli otomobilin fiyatı ve özellikleri ne olacak? TOGG ne zaman seri üretime başlayacak?

Yerli otomobil TOGG çıkacağı tarih merakla beklenirken, özellikleri ve fiyatı birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz de piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte TOGG'un banttan çıkış tarihi...

Giriş: 26.10.2022 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOGG banttan çıkış tarihi için geri sayım sürüyor. Yerli araç TOGG'un özellikleri ve fiyatı hakkında açıklamalar art arda geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOGG'un seri üretim tarihi ve banttan indirme töreni hakkındaki açıklamaları dikkat çekti. Peki yerli otomobil TOGG fiyatı ve özellikleri ne olacak? İşte TOGG hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • TOGG SERİ ÜRETİM 29 EKİM GÜNÜ BAŞLIYOR!

    Bakan Varank, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yılsonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

    Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak. 

     

  • TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

    Bundan önce de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Tuncay Özilhan, TOGG satış fiyatı hakkında konuşmuştu:

    Tuncay Özilhan, 'İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz. Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.

    ''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.

  • Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi.

    Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz.'

  • TOGG ÖZELLİKLERİ

    'Transition Concept Smart Device' adını verdiği konsept otomobilini de tanıtan Togg, dikkatleri üzerine çekti. İlk kez Las Vegas'ta görücüye çıkan sedan otomobilin öne çıkan bazı özellikleri:

    Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

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