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Togg 'Dijital Varlık Cüzdanı' nasıl oluşturulacağını bir video ile anlattı!

Geçtiğimiz günlerde Trumore uygulamasını hayata geçiren Togg, bu kez uygulama içerisinde nasıl 'Dijital Varlık Cüzdanı' oluşturulacağını bir video tanıtım ile anlattı.

Giriş: 23.01.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Togg 'Dijital Varlık Cüzdanı' nasıl oluşturulacağını bir video ile anlattı! - Dijital Varlık Cüzdanı nedir ve nasıl oluşturulur?

Türkiye'nin Otomobili Togg, teknolojik gelişimini sürdürüyor. Marka, geçtiğimiz günlerde elektrikli mobilite cihazı için ön siparişleri de alacağını açıkladığı Trumore mobil uygulamasını birçok platformda yayına almıştı. Bugün ise uyugulama içerisinde Dijital Varlık Cüzdanı'nın nasıl oluşturulacağına dair bir video yayınladı.

Togg'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#Trumore uygulamasını indirip Togg mobilite ekosisteminde yerinizi aldıysanız, şimdi sıra Dijital Varlık Cüzdanınızı oluşturmakta. e-Nasıl oluşturulur bu Dijital Varlık Cüzdanı diyorsanız cevabı videoda" denildi.

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