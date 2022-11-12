Togg'dan ön sipariş açıklaması!

HABERTURK.COM

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilini üreten, Togg, Mart ayında satışa sunulacak SUV modelin siprş süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Şirketin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak otomobile olan ilginin gururla takip edildiği vurgulandı.

Tweette, daha önce de açıkladıkları gibi ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı hatırlatılarak, "O tarihe kadar kullanıcılarımızı sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

Togg ilk etapta c-segment bir SUV modeli 2023'ün Mart ayında tüketici ile buluşturacak. İlk yıl 20 bin adet üretilecek bu modelin ardından, elektrikli sedan modelin satışına başlanacak. Takip eden yıllarda ise fastback ve b-segment SUV modeller de seriye dahil edilecek.



