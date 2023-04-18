Togg'dan 3 kentte yeni deneyim merkezleri

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Togg, kullanıcılara daha hızlı, etkin, kesintisiz ve verimli bir deneyim yaşatmak hedefiyle İstanbul, İzmir ve Adana’da peş peşe yeni deneyim merkezleri açtığını bildirdi.



Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü’nde açtığı deneyim merkezlerine yenilerini ekliyor.

Bu kapsamda, Togg, İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM’de yeni deneyim merkezlerini hizmete soktu.

Kullanıcıların deneyim merkezlerinde, Togg'un elektrikli SUV modeli T10X’i detaylı bir biçimde inceleyebilecekleri, şarj deneyimi sunan Trugo’yu deneyimleyebilecekleri ve Togg’un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabilecekleri aktarıldı.

Togg, Türkiye’nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdüreceğini açıkladı.

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