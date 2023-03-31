Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg hakkında açıklamalarda bulundu..

KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı'nda konuşan Bakan Varank, Togg'daki teslimat sürecine ilişkin de bilgi vererek, ikinci yerli otomobilin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e teslim edileceğini bildirdi.

Varank, "İnşallah pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Emine Hanım ile beraber sipariş vermişlerdi, araçlarını teslim edeceğiz. Bunun ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'den randevumuzu aldık. İnşallah ikinci aracımızı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Varank, Togg'un önümüzdeki süreçte planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacağını söyledi.