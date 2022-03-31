Yerli otomobili 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlanan Togg, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Eko İklim Zirvesi’nde, C-SUV prototipiyle yerini aldı.
Zirvede konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fark yaratacak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.
Togg’un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir şirket olduğunu vurgulayan Karakaş, "Yola ‘doğuştan elektrikli’ ve ‘sıfır emisyonlu bir teknolojiyi hayata geçirmek üzere çıktık. Sürdürülebilirlik stratejimizi kullanıcıya değer yaratacak aksiyonlar etrafında şekillendiriyoruz. Gemlik Tesisimizin inşaat çalışmalarını da dâhil ederek, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarıyla sürdürülebilirlik konusunda odaklandığımız öncelikli alanlarımız var. Bu öncelikli alanlarımızı paydaşlarımızla birlikte, onların görüşlerini alarak belirledik. Paydaşlarımızla birlikte ve paydaşlarımız için ortak değer yaratma anlayışını tüm süreçlerimizin odak noktasına yerleştiriyor, dünyamızı bunun etrafında şekillendiriyoruz" dedi.
Karakaş, tedarik zinciri ürün bazlı karbon emisyonları konusunu da çok önemsediklerini belirterek, "Akıllı cihazımızda kullanılacak kumaştan herhangi küçük bir parçaya kadar ‘geri dönüştürülebilir mi’, ‘daha organik olabilir mi’ gibi konuları araştırıp, tedarikçilerimizle ona göre iletişime geçiyoruz. Hatta tedarikçilerimiz için ürünle ilgili sorduğumuz klasik soruların yanına, ‘Karbon ayak izi sertifikanız var mı’, ‘Enerji yönetim sisteminiz var mı?’ gibi soruları da ekledik. Bu kriterler de tedarikçi seçimimizde önemli rol oynuyor. Ekosistemimizi sürdürülebilirlik üzerinde büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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