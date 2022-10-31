TOGG banttan indirilmesinin ardından, ön siparişler şubat ayında alınacak ve Mart ayında pazara çıkacak. En çok konuşulanlardan birisi ise TOGG’un fiyatının ne kadar olacağı. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş bu konuda açıklamalarda bulundu ve dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay önceden fiyat belirlemesinin mümkün olmayacağını belirtti.