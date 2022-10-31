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TOGG almak için motorunu satışa çıkardı! Vatandaşlar motor ve araba ilanlarına akın etti! 'TOGG almak için satıyorum'!

Vatandaşlar motor ve araba ilanlarına akın etti! 'TOGG almak için satıyorum'!

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, 29 Ekim itibariyle seri üretime geçti. TOGG’un henüz net fiyatı belirlenmedi. Bununla beraber Şubat ayında alınacak ön sipariş ile Mart ayında satışa çıkacak ve ilk olarak büyük elçi ile valilere verilecek. Vatandaşlar ise TOGG satın almak için şimdiden seferber oldu.

Giriş: 31.10.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOGG’un henüz net fiyatı belirlenmedi. Bununla beraber Şubat ayında alınacak ön sipariş ile Mart ayında satışa çıkacak ve ilk olarak büyükelçi ile valilere verilecek.

  • TOGG üretiminde 2030’a kadar 1 milyon araç hedefleniyor. Vatandaşlar ise şimdiden harekete geçerek ikinci el araç sitelerinde  ‘TOGG alacağım için satılık’ başlıklarıyla araçlarını ilana koydular.

  • TOGG banttan indirilmesinin ardından, ön siparişler şubat ayında alınacak ve Mart ayında pazara çıkacak. En çok konuşulanlardan birisi ise TOGG’un fiyatının ne kadar olacağı. TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş bu konuda açıklamalarda bulundu ve dünyada hiçbir şirketin 5-6 ay önceden fiyat belirlemesinin mümkün olmayacağını belirtti.

  • İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞ SİTELERİNDE ‘TOGG ALMAK İÇİN SATIYORUM’ İLANLARI ARTTI

    Türk yerli otomobili TOGG’a dair detayların açıklanmasının ardından, vatandaşlar ikinci el satış sitelerine akın etti. 

  • TOGG alacaklarını iddia ederek satış yaptıklarını ifade eden vatandaşlar arasında motorunu satıp TOGG almak isteyenler de var.

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