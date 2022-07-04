Tofaş yeni model iddialarını yalanladı

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Tofaş Stellantis firması ile yeni modellerin üretimi için anlaşıldığı yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını bildirdi.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Basın-yayın organlarında, Stellantis ile Şirketimiz arasında yeni modeller için anlaşıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 6 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmektedir.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde yapılmıştır."