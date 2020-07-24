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Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında “Güvenli Hizmet Sertifikası” iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan “Güvenli Hizmet” ve “Güvenli Üretim” sertifika protokolleri ile üretimden servise kadar olan tüm süreçlerde sağlık önlemlerinin ön planda tutulması ve belgelendirilmesi hedeflendi.

Yapılan açıklamaya göre, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan “COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ve Belgelendirme programı” çerçevesinde yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreçte Türkiye’nin, öncesindeki kazanımlarına yeniden dönebilmesi, kuruluşların sağlık önlemleri açısından güvenle tercih edilebilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda da “Güvenli Hizmet Sertifikası” ile hizmetlerin bütün aşamalarında kalite altyapısının ülke yararına gelişmesini sağlamak ve destek olmak amacı ile belgelendirme ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

TSE'nin, Haziran ayında Tofaş Fabrikası için “Güvenli Üretim Sertifikası” kapsamında incelemelerde bulunduğu açıklandı. İncelemelerin ardından Tofaş Fabrikası'nın sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.

Fabrika kapsamındaki sertifikasyon sürecinin akabinde, Tofaş’ın temsil etmekte olduğu Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep yetkili satış ve servis noktalarını kapsayan ‘Güvenli Hizmet Sertifikası’ İş birliği Protokolü TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve Tofaş Satış Direktörü Mahmut Karacan’ın katılımıyla imzalandı.

Tofaş’ın temsil etmekte olduğu Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının protokol kapsamında belirlenen kriterlere uyan bayi ve servislerinin, ilgili sertifikaya sahip olacakları kaydedildi.