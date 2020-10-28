AA

Tofaş, yılın 9 ayında 1,1 milyar TL konsolide net kâr elde ettiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin bu yılın 9 ayında 1 milyar 144 milyon 966 bin TL konsolide net kâr elde ettiği kaydedildi.

Tofaş, geçen yılın aynı döneminde de 1 milyar 31 milyon 147 bin TL konsolide net kâr açıklamıştı.

Tofaş'ın geçen yılın 3'üncü çeyreğinde 297 milyon 944 bin TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 510 milyon 324 bin TL'ye yükseldi.