DHA

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu öncesinde kadromuza dahil olan Amerikalı oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick´e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.