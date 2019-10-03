03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup açılış haftasında Fransız temsilcisi Limoges CSP´yi ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye etkili başlayan mavi yeşilliler, ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Bu bölümde Matt Lojeski ile etkili olan TOFAŞ, savunmada da sertliğini korudu ve çeyreği 25-15 üstün bitirdi. İkinci çeyrek ile birlikte farkı giderek açan mavi yeşilliler, Berk Uğurlu´nun sayılarıyla 12´nci dakikada sonrası skoru 30-17´ye getirdi. Tarık Phillip ve Devin Williams´ın hücumda sorumluluk almasıyla skor avantajını elden bırakmayan TOFAŞ, devreye de 42-33 önde gitti.
3'üncü periyotta Fransız temsilcisi, Jerry Boutsiele ve Vincent Sanford´un ellerinden bulduğu sayılarla farkı azaltırken, 27´nci dakikada sonrası skor 55-49´a geldi. Ancak çeyreğin sonlarına doğru 10-0´lık seri yakalayan TOFAŞ, kader periyoduna 65-49´luk skor avantajıyla başladı. Hücumları aksamayan ve savunmada ortaya koyduğu direnci son çeyrekte de sürdüren TOFAŞ, rahat bir oyun çıkararak parkeden 84-71´lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ, B Grubu´ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçlarında; Rytas Vilnius evinde Lokomotiv Kuban´ı 92-86, Partizan da deplasmanda Umana Reyer Venezia´yı 66-63 yendi.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna),Matej Boltauzer (Slovenya),Sebastien Clivaz (İsviçre)
TOFAŞ: Matt Lojeski 15, Devin Williams 13, Tarık Phillip 17, DJ White 19, Muhaymin Mustafa 12, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz 3
LIMOGES CSP: Vincent Sanford 11, Marcus Ginyard 10, Semaj Christon 21, Hugo Invernizzi 6, Atoumane Diagne, Jerry Boutsiele 14, Nicolas Lang, Brian Conklin 9, Ovidijus Varanauskas, Timothe Crusol, Benoit Mbala
1'İNCİ PERİYOT: 25-15
DEVRE: 42-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49
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