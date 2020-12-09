AA

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncu, sezonun kalan bölümünü kiralık olarak Polonya temsilcisi Trefl Sopot'ta geçirecek.

Nuni Omot, 2020-2021 sezonu başında geldiği TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 4,8 sayı ve 1,8 ribaunt, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 10,3 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.