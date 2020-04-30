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Tofaş'ın ilk çeyrek satış gelirleri yüzde 11.7 artışla 4.4 milyar liraya çıkarken net kârı yüzde 6.6 artışla 346 milyon lira oldu. Şirket koronavirüs salgını nedeniyle satış ve üretim beklentilerini düşürürken, yeni beklentilerinde salgının ihracat ve yurtiçi talep üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin Haziran’dan itibaren azalacağı ve Ağustos’tan itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceğini varsaydı.

TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Tofaş dün akşam KAP’a açıkladığı bilançosuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı tahminini 560-600.000 araçtan 480-520.000 araca indirdi. İhracat beklentisini 170-190.000’den 110-140.000’e, yurtiçi satış beklentisini 78-84.000’den 72-78.000’e düşürdü. Şirket yatırım harcamaları tahminini 250 milyon Euro'dan 200 milyon Euro'ya indirdi.