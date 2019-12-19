19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
7Days Eurocup´ta 2019-2020 sezonu grup aşaması bugün oynanan maçlarla tamamlanırken, TOP16´ya yükselen takımlar da netleşti. Üst üste üçüncü kez boy gösterdiği kupada tarihinde ilk tur atlama başarısı elde eden TOFAŞ Basketbol Takımı, Rytas Vilnius´un Reyer Venezia deplasmanında aldığı yenilgisi sonrası B Grubu üçüncüsü olarak adını son 16 takım arasına yazdırdı. Bu sonuçla format gereği H Grubu´na yerleşen Bursa temsilcisi, D Grubu birincisi Unicaja Malaga (İspanya); A Grubu ikincisi MoraBanc Andorra (Andorra) ve C Grubu üçüncüsü Joventut Badalona (İspanya) ile eşleşti.
TOP16 turunda maçlar 8 Ocak-4 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. Gruplarda 4´er takım yer alırken, oynanacak 6 maç sonunda ilk iki sırada bulunan takımlar tur biletini cebine koyacak. Çeyrek finalden itibaren finale kadar olan bölümde ise 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlayacak.
H Grubu;
Unicaja Malaga (İspanya)
Morabanc Andorra (Andorra)
TOFAŞ Bursa (Türkiye)
Joventut Badalona (İspanya)
TOLGA ÖNGÖREN: ÇOK MUTLUYUZ
7Days Eurocup´ta kulüp tarihinde ilk kez son 16´ya kalma başarısı gösteren TOFAŞ´ta Genel Menajer Tolga Öngören de değerlendirmelerde bulundu. Kendileri için Avrupa´nın en iyi ikinci kupası olan Eurocup´ta mücadele etmenin önemini vurgulayan Öngören, "Bu kupada üst üste katıldığımız üçüncü sezonumuzda TOP16 hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Zor bir grupta, kaliteli rakiplere karşı hem tecrübeli oyuncularımızla, hem genç oyuncularımızla; hem de seyircimizle birlikte iyi bir mücadele verdik" dedi.
1999-2000 sezonundan beri kulübün bu seviyedeki bir kupada ilk kez üst tura çıkma başarısı gösterdiğine işaret eden Öngören, "Salonumuzu dolduran ve takımımızı coşkuyla destekleyen taraftarlarımıza, Bursalı basketbol severlere, TOFAŞ fabrika çalışanlarımıza ve bize bu yolda desteklerini ileten tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. TOP16´da 3 tanesi Bursa´da olmak üzere 6 tane daha maçımız olacak. Bu maçlarda da şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde giderek ivmelenen basketbol heyecanının da artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!