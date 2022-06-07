Kulüpten yapılan açıklamada, Çakı ile yeni sezon öncesi karşılıklı anlaşılarak, yolların ayrıldığı belirtildi.

Ahmet Çakı'nın geçen yıl kasım ayından beri başantrenörlük görevini yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ahmet Çakı ile yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. Değerli antrenörümüz Çakı'ya kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."