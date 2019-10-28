28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koç Grubu şirketlerinden TOFAŞ'ın Ar-Ge merkezi, 25'inci yaşına girdi. Ürün geliştirme ve üretim teknolojileri alanında yetkinlik kazanımını araştırma projeleriyle destekleyen Ar-Ge merkezinin, Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar Ge merkezi olduğu açıklandı.
Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Tofaş Ar-Ge, 1994 yılında üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün projelerini devreye alma amacıyla kuruldu. İlerleyen zamanda yetkinliklerini geliştirerek üründe değişiklik yapma, ürün tasarımı ve ürün geliştirme aşamasında prototipleme çalışmalarıyla yetkinliğini ilerletti. Tofaş Ar-Ge’nin kurulmasını takip eden yıllar, aynı zamanda Tempra modeliyle, Türkiye’nin ilk büyük ölçekli ihracat hamlesini gerçekleştirdiği dönem oldu. Bu dönemdeki çalışmalar, Türk otomotiv sanayiinin Avrupa pazarlarına yönelik üretim yetkinliğinin ispatı olurken, bir yandan da ülkemizin otomotivde üretim üssü haline gelmesinde önemli bir rol oynadı" dedi.
'TÜRKİYE'DEKİ MÜŞTERİ BEKLENTİSİNE GÖRE GELİŞTİRİLDİ'
Tofaş Ar- Ge’nin ürün geliştirme sürecinde rol aldığı Doblo ve Fiorino modelleri ile kendi segmentlerinin yaratıcısı olduğunu kaydeden Eroldu, Tofaş’ın 2010’lu yıllarda FCA ile birlikte dünya pazarları için araç geliştirmeye odaklandığını aktararak, "2014’te Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla Doblo Amerika projesi, Tofaş için yeni bir evrenin başlangıcı oldu. Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde ise sorumluluklarını arttırdı. 1 milyar dolar yatırımla hayata geçen model ailesinin ürün geliştirme sürecine liderlik etti. Egea’yı ön plana çıkartan özelliklerden bir diğeri de otomobilin Türkiye'deki müşterilerin talepleri göz önünde tutularak Tofaş tarafından şekillendirilmesi oldu" diye konuştu.
'CİRONUN YÜZDE 3'Ü AR-GE'YE GİDİYOR'
Tofaş Ar-Ge’nin faaliyetlerini, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanında sürdürdüğüne değinen Cengiz Eroldu, "Tofaş Ar-Ge’de bugün yaklaşık 700 kişi çalışıyor. Son 15 yılda 1.6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptık. Doblo, Fiorino ve Egea modellerinde Tofaş Ar-Ge imzası var. Son 10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş bu dönem zarfında birçok kez Avrupa’da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 1000 şirket arasında yer aldı. Ar-Ge’mizin 25’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu yıl, Ar-Ge harcamalarımızın yanı sıra 10 milyon euroluk Ar-Ge test ekipman yatırımı gerçekleştirdik. FCA’nın yurtdışındaki ürün geliştirme çalışmalarında da Ar-Ge mühendislerimiz görev alıyorlar” ifadesini kullandı.
FCA’nın küresel ürün geliştirme ortağı ve önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Eroldu, "Çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Araç hafifletme, elektrifikasyon gibi yetkinliklerimizi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız her zaman daha iyisine ulaşmak için devam edecek” dedi.
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