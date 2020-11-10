Karşılaşmaya hızlı başlayan ERA Nymburk, Dalton'un etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı ve 4. dakikayı 14-3 önde geçti. Bu çeyrek genelinde dış atışlarda çok yüksek yüzdeyle oynayan konuk ekip, periyodu 29-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Benda'dan üst üste üçlük bulan ERA Nymburk, 11. dakikada farkı 15'e çıkardı: 20-35. Set hücumlarıyla oyundaki üstünlüğünü sürdürmeye çalışan Çekya temsilcisi; Prewitt, Dalton ve Hruban ile skor üreterek 16. dakikayı 45-29 önde geçti. Bu dakikadan sonra savunmadaki sertliğini artıran ve hücumda daha etkili olan TOFAŞ, Purcell'in basketleriyle 11-0'lık seri yakaladı. Soyunma odasına ERA Nymburk'un 45-40 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğe Simmons'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, skorda uzun süre sonra eşitliği yakaladı: 45-45. Berk Uğurlu'nun asist ve sayılarıyla 10-0'lık bir seri daha yakalayan TOFAŞ, öne geçerek 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. TOFAŞ, final periyoduna da 67-60 önde girdi.
Son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Dalton ve Obasohan ile sabırlı hücum eden ERA Nymburk, 34. dakikada tekrar eşitliği sağladı: 69-69. Son dakikalara kadar üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çeyreğin bitimine 1 dakika kala Omot ile boyalı alandan sayı bulan TOFAŞ, 81-79 öne geçti. Konuk ekip, Prewitt ile rakibine karşılık verince son 34 saniyede skor tekrar eşitlendi: 81-81. İki takım da son hücumları kullanamayınca maç uzatmaya gitti.
Uzatmaya iyi başlayan TOFAŞ, Omot ve Purcell ile skor üreterek ilk dakikayı 87-84 önde geçti. TOFAŞ üst üste hücumlardan eli boş dönünce, ERA Nymburk son dakikaya girilirken 91-88 üstünlük yakaladı. Son 5 saniyeye 96-93 ERA Nymburk üstünlüğüyle girilirken son topu kullanma hakkı TOFAŞ'a kaldı. Purcell, son hücumda üç sayılık atışı değerlendiremeyince ERA Nymburk parkeden 96-93 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Eddie Vlator (Fransa),Fernando Calatrava (İspanya),Alexey Davydov (Rusya)
TOFAŞ: Purcell 18, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 20, Simmons 14, Kilpatrick 10, Omot 14, Christon 2, Alihan Demir, Merk Konuk 3, Muhsin Yaşar 7
ERA Nymburk: Prewitt 13, Dalton 19, Zimmerman, Hruban 17, Tuma 2, Benda 13, Harding, Kriz 13, Obasohan 19
1. Periyot: 17-29
Devre: 40-45
3. Periyot: 67-60
Normal süre: 81-81
5 faulle çıkan: 38.00 Berkan Durmaz (TOFAŞ)
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